Российские банки в обязательном порядке будут получать кредитный рейтинг по национальной шкале
Москва, 3 апреля. Российское правительство обязало банки получать кредитный рейтинг, присвоенный по национальной рейтинговой шкале соответствующим агентством.
Постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте Кабмина РФ. Отмечается, что постановление вводит дополнительное требование — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством.
Как считают эксперты, данная мера должна позволить грамотно оценивать кредитоспособность финансовых учреждений. Как добавили специалисты, это также будет способствовать стабильности рынка банковских гарантий, расширению их использования как надежного обеспечительного инструмента.