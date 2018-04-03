Apple намерена отказаться от процессоров Intel

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Москва, 3 апреля. Компания Apple через два года намерена отказаться от процессоров Intel и с 2020 года использовать в компьютерах Mac чипы собственного производства.

В дальнейшем компания намерена перейти на собственные чипы во всех производимых устройствах. Таким образом, Intel может лишиться одного из главных покупателей своих процессоров, уточняет «НьюИнформ» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщения о возможном отказе Apple от продукции Intel уже негативно сказались на стоимости акций последней компании. После распространения информации о таких планах Apple на фондовых торгах ценные бумаги Intel уже потеряли в цене около 8%.

Ранее, как сообщало URA.RU, в сети появилось видео с новым смартфоном от Apple – красным iPhoneX.

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