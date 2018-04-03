Представителям малого бизнеса в России могут запретить продавать пиво

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Москва, 3 апреля. Росалкогольрегулирование предлагает запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям.

Как пишет газета «Известия», об этом говорится в документе, подготовленном ведомством. Эксперты считают, что бизнесмены, продающие пенный напиток, должны перерегистрироваться из индивидуальных предпринимателей в юридические лица. Отмечается, что так ведомство сможет легче контролировать рынок пива в России.

Отмечается, что ответственность компаний за нелегальное производство и оборот в десять раз больше, чем у ИП. В Росалкогольрегулировании добавили, что сейчас у этого рынка есть много проблем. Среди них — рост нелегального производства пивоваренной продукции, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком, а также малая ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции.

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