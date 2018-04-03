Роструд рассказал о праздничных выходных в мае и июне

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Москва, 3 апреля. Роструд напоминает, что из-за празднования 1 Мая граждане России будут отдыхать четыре дня кряду в первую неделю следующего месяца. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным пресс-службы Роструда, выходные стартуют в воскресенье, 29 апреля, и продлятся до среды, 2 мая включительно.

Отмечается, что понедельник, 30 апреля, будет выходным в результате переноса на него выходного дня с субботы, 28 апреля. Нерабочий день в среду, 2 мая, получается из-за переноса на него праздничного выходного дня с 7 января текущего года, который приходился на воскресенье, пишет «ФедералПресс».

Получается, что первая рабочая неделя мая продлится всего двое суток.

Впрочем, во время празднования в среду, 9 мая, Дня Победы никаких переносов не предусмотрено. Однако рабочий день вторник, 8 мая, будет сокращен на 1 час.

Затем россиян ожидают выходные в связи с празднованием 12 июня Дня России. Граждане РФ будут отдыхать три дня подряд — с 10 по 12 июня.

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