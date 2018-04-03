Секретное укрытие было построено под северной лужайкой Белого дома

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Вашингтон, 3 апреля. Под Северной лужайкой Белого дома был построен тайный бункер. Об этом говорится в книге Рональда Кесслера «Белый дом Трампа: меняя правила игры».

White House has secret 5-story-deep doomsday bunker: Book https://t.co/AWvmA7Op0s pic.twitter.com/dSlkDBJVF6 — Washington Examiner (@dcexaminer) April 3, 2018

По информации Washington Examiner, бункер был возведен во времена администрации экс-главы США Барака Обамы. Отмечается, что члены аппарата действующего американского лидера Дональда Трампа уже побывали в нем, передает телеканал «360».

Кесслер является экс-журналистом Washington Post, а также автором нескольких книг о Секретной службе Соединенных Штатов и о государственной безопасности. Он отметил, что тайное укрытие сможет вместить всех сотрудников Белого дома, пишет «ФедералПресс».

Строительство бункера началось восемь лет назад. Официально сообщалось, что планируется замена электрической проводки и обновление оборудования для кондиционирования воздуха, но представители СМИ предполагали, что проект стоимостью $376 млн включал возведение бункера.

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