В Госдуме РФ заявили, что украинским «джентльменам удачи» в Черном море надо дать жесткий отпор

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Москва, 3 апреля. Действия морских украинских пограничников в Черном море напоминает поведение пиратов Карибского моря, этим «джентльменам удачи» нужно дать жесткий отпор, заявил депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее сообщалось, что российское судно «Норд» 26 марта задержали украинские пограничники. Они заявили, что российские моряки нарушили морскую границу, несмотря на то, что они находились в Азово-Черноморском бассейне и не нарушали границ. Сейчас судно находится в украинском порту Бердянск. Министерство иностранных дел России потребовало Киев освободить моряков и вернуть «Норд».

По словам Белика, поведение украинских пограничников наталкивает на рассмотрение вопроса постоянного присутствия сил и средств Черноморского флота в этом регионе.

«Джентльменам удачи» вблизи российских границ нужно дать жесткий отпор», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, Белик добавил, что Киев не желает мириться с новыми государственными разграничениями, в том числе и касающимися Крыма.

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