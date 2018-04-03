Следствие установило всех причастных к теракту в метро Петербурга

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Москва, 3 апреля. В настоящее время расследование дела о теракте на станции петербургского метрополитена «Технологический институт» практически завершено, заявили в Следственном комитете РФ. Следствие установило всех причастных к совершению взрыва год назад.

Как рассказала официальный представитель Следственного комитета, «следователям Главного управления по расследованию особо важных дел совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей».

Напомним, 3 апреля 2017 года взрыв на перегоне между станциями был устроен террористом-смертником по имени Акбаржон Джалилов, ответственность на себя взяла запрещенная в РФ террористическая организация «Аль-Каида»1. Главным организатором теракта, который, предположительно, осуществлял подготовку террориста-смертника, в СК считают Аброра Азимова, задержанного через несколько дней после теракта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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