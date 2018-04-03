Сохраняем спокойствие и деньги: «Нафтогаз» отключил отопление в своем офисе

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Киев, 3 апреля. Украинская компания «Нафтогаз» обратилась к «Киевэнерго» с просьбой отключить отопление в своем офисе. Об этом пресс-служба «Нафтогаза» написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы попросили «Киевэнерго» отключить отопление в нашем офисе. Выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ», — следует из сообщения.

Компания также призвала граждан Украины присоединиться к так называемому флешмобу «Прикрути».

Напомним, в минувший понедельник, 2 марта, спустя день после начала акции #Прикрути, Украина уменьшила потребление природного голубого топлива в среднем на 14%.

В конце марта «Нафтогаз» в своем микроблоге социальной сети Twitter пожаловалась на длинную зиму, отметив, что запасов газа в украинских хранилищах достаточно — даже если снег пролежит до самого лета.

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