Устроившие взрыв в метро в Петербурге террористы были вычислены по электронным следам

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Москва, 3 апреля. Устроившие год назад в петербургском метро взрыв террористы были вычислены по электронным следам, сообщает во вторник Следственный комитет РФ.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, преступники были участниками радикального исламистского сообщества, между собой они не были знакомы и поддерживали связь только с помощью электронных средств коммуникации.

«Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организаторы и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации», — уточнила она.

Петренко подчеркнула, что именно анализ электронных следов позволил в кратчайшие сроки выявить всех участников преступной группы. Официальный представитель СК РФ напомнила, что в организации теракта в метро в Петербурге обвиняются 11 человек, которые в настоящее время находятся под стражей.

Напомним, взрыв в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел 3 апреля 2017 года. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста-смертника. Еще один взрыв спецслужбам удалось предотвратить: самодельное взрывное устройство было обнаружено на станции «Площадь Восстания».

В феврале, как сообщала «Газета.ру», петербургское управление ФСБ предотвратило еще один возможный теракт, задержав подозреваемого в его подготовке.

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