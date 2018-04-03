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Ереван, 3 апреля. В Сети появилось видео с места взрыва в Ереване у ресторана быстрого питания Burger King на Северном проспекте.

Взрыв прогремел у ресторана быстрого питания Burger King на Северном проспекте в столице Армении 2 апреля около 20.40 (19.40 мск). На кухне взорвался кислородный баллон. В результате происшествия пострадали восемь человек. Из них трое — граждане Армении, двое – иранцы, и трое – россияне.

Как пишет RT, все пострадавшие получают медицинскую помощь в больницах города. На месте происшествия работает следственная группа, выясняются обстоятельства инцидента.

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