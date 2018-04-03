Глава МИД КНДР вылетел в Китай, затем посетит Россию и Азербайджан – СМИ

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Пекин, 3 апреля. Глава северокорейского МИД Ли Ен Хо во вторник вылетел в столицу Китая, откуда намерен направиться с визитом в Россию и Азербайджан.

В Азербайджане 5 и 6 апреля министр иностранных дел КНДР примет участие в конференции Движения неприсоединения, затем отправится в Россию, пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеканал NHK.

Уточняется, что пока официальные источники данную информацию не подтвердили.

Напомним, о возможном визите в Россию министра иностранных дел Северной Кореи на прошлой неделе сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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