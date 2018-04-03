 «Выборов не было»: на Украине предложили считать Порошенко нелегитимным

В закладки

Киев, 3 апреля. Действующего президента Украины можно смело объявлять нелегитимным, поскольку выборы, в ходе которых он пришел к власти, не соответствовали элементарным демократическим нормам и сопровождались применением насилия и давлением на кандидатов. Об этом заявил украинский политолог Всеволод Степанюк.

По словам Степанюка, Украина не является демократической страной, на Украине нет политического плюрализма, а единственными выборами на Украине, которые соответствовали бы демократическим стандартам, были выборы первого украинского президента Леонида Кучмы.

«Мы видели предыдущие выборы [когда был избран Порошенко], где били кандидатов, поджигали их офисы, но Америка сказала, что это демократично, — указывает Степанюк. — По нарастающей были применены политтехнологии, и именно потому каждые следующие выборы все больше отдаляли того, кто избирался от интересов страны».

«Выборов фактически не было, в этом у меня сомнений нет. Вы не видели, как во время войны проводились выборы с применением насилия? Это не выборы», — заявил политолог.

Ранее агентство Ura.ru писало о том, что помощник президента Украины Юрий Бирюков объявил «зрадофилами» и «врагами» всех, кто недоволен президентом Порошенко и не считает, что только Россия виновна в бедах Украины.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.