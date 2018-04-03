Ученые выяснили, чем опасно красное мясо

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Оксфорд, 3 апреля. Научные сотрудники из Лидского университета заявили, что исключение из рациона красного мяса существенно уменьшает риск заболевания раком желудка. Об этом пишет специализированное издание MedicalXpress.

В рамках исследования британские специалисты изучили данные о состоянии здоровья и пищевые привычки 32 тысяч британок, которые наблюдались у медиков в течение 17 лет. Отмечается, что у 335 из них был зафиксирован рак толстой кишки, у 119 женщин — рак прямой кишки.

Британские медики выяснили, что опасность возникновения рака дистального отдела прямой кишки почти на 35% ниже среди женщин, которые предпочитали рыбу и курицу или же полностью отказывались от продуктов животного происхождения.

Как отметил профессор Дженет Кейд, результаты исследования действительно показывают, как потребление мяса влияет на кишечник.

«Данное исследование не только проливает свет на то, как потребление мяса может влиять на определенные участки кишечника, но и показывает важность сбора данных о пищевых привычках больших групп людей», — подчеркнул специалист.

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