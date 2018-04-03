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3 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По факту взрыва в Ереване возбуждено уголовное дело
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    3 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По факту взрыва в Ереване возбуждено уголовное дело

    По факту взрыва в Burger King в Ереване возбуждено уголовное дело. В батутном зале ТЦ «Зимняя вишня» обнаружены высоковольтные провода. Более 900 человек смогли вернуться в свои дома в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.
    8:28 3 Апреля 2018
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    По факту взрыва в Burger King в Ереване возбуждено уголовное дело

    3 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По факту взрыва в Ереване возбуждено уголовное дело

    В связи со взрывом баллона с газом в ресторане Burger King в Ереване было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в понедельник вечером. Как сообщило МЧС Армении, взорвался 20-килограммовый баллон с углекислым газом, который применялся в аппарате для разлива пива. Восемь человек были госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями, включая детей шести и восьми лет. Кроме того, пострадали трое пятнадцатилетних граждан России. Дело возбуждено по статье «выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц».

    В батутном зале ТЦ «Зимняя вишня» обнаружены высоковольтные провода

    3 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По факту взрыва в Ереване возбуждено уголовное дело

    Сотрудники Следственного комитета РФ нашли высоковольтные электропровода, проложенные через батутный зал сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня». Как стало известно, пучок с проводами свисал практически над ванной батутного центра, заполненной мягкими кубиками. В докладе следователей главе СКР Александру Бастрыкину отмечается, что кабели напряжения были проложены через зал в нарушение всех правил.

    Более 900 человек смогли вернуться в свои дома в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор

    3 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По факту взрыва в Ереване возбуждено уголовное дело

    За прошедшие сутки более 900 человек смогли вернуться в свои дома в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили представители российского Центра по примирению сторон вооруженного конфликта в Сирии. Глава центра Юрий Евтушенко подчеркнул, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Он также уточнил, что за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 200 человек, в провинции Дейр-эз-Зор – 723 человека.

    Путин поздравил президента Египта с убедительной победой на выборах

    3 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | По факту взрыва в Ереване возбуждено уголовное дело

    Президент России Владимир Путин поздравил Абделя Фаттаха ас-Сиси с победой на выборах президента Египта. В понедельник стало известно, что ас-Сиси набрал на выборах главы государства 97% голосов. Сообщается, что президенты подтвердили намерение развивать сотрудничество России и Египта в таких сферах, как энергетика, промышленность и транспорт. Лидеры двух стран обсудили подготовку к предстоящему в Анкаре саммиту Россия-Турция-Иран, а также обстановку на ближнем Востоке, в том числе и в Сирии.

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