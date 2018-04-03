Шварценеггер рассказал об операции на открытом сердце

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Вашингтон, 3 апреля. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер выразил благодарность врачам и медсестрам, которые провели операцию на его сердце.

Об этом она написал в своем аккаунте в Twitter. Шварценеггер отметил, что «уснул, ожидая проснуться с небольшим надрезом на груди, а проснулся — с большим». По его словам, ему следует быть благодарным уже за то, что он «проснулся». Шварценеггер добавил, что выражает благодарность всем докторам и медсестрам, а также тем, кто присылал ему сообщения и письма.

Напомним, ранее сообщалось, что 70-летний актер перенес операцию на открытом сердце. Ему заменили катетерный клапан. В ходе операции произошли осложнения, и врачам пришлось провести операцию на открытом сердце, которая длилась несколько часов.

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