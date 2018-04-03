Немудрый шаг: победившие в Италии партии выступают против высылки дипломатов РФ

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Рим, 3 апреля. Правые политические силы, одержавшие победу на парламентских выборах в Италии, категорически против высылки российских дипломатов и осуждают позицию Лондона.

Как подчеркнул депутат партии «Вперед, Италия!», член парламентского комитета по конституционным делам Лучио Малан, данный вердикт не отражает позицию большинства, отметив, что такое решение выглядит нелегальным.

«Если бы речь шла о некоей неотложной мере, с которой бы согласились в других политических партиях, это было бы допустимо с конституционной точки зрения. А поскольку решение о высылке дипломатов не отражает позицию большинства в парламенте, то и выглядит оно незаконным», — напомнил Малан.

Кроме того, решение о высылке может быть отменено уже новым правительством, пишут «Известия».

Другие политические силы Италии также настроены против решения о высылке дипломатов, отмечая, что в данной ситуации такой шаг выглядит немудро.

«Со стороны уходящего правительства, остающегося во власти ради решения текущих вопросов, предпринимать такой резкий дипломатический шаг было немудро», — считает советник по внешней политике лидера правой «Лиги» Гульелмо Пикки.

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британской стороны, Скрипалей отравили химическим веществом под названием «Новичок». Лондон обвиняет Россию в причастности к инциденту, но не предоставляет никаких доказательств. Москва категорически отрицает все обвинения.

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