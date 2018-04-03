Совфеду предложили создать в России министерство по делам семьи 

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Москва, 3 апреля. В Совет Федерации внесено предложение о создании в России единого министерства по делам семьи, которое бы объединило функции различных ведомств, занимающихся семейной и демографической политикой. Соответствующий проект разработал российский Национальный родительский комитет.

Тот факт, что в настоящее время вопросы семьи и демографии в России находятся в ведении различных ведомств, создает препятствия на пути реализации государственной политики в этом отношении, уверена глава комитет Ирина Волынец. Единое министерство по делам семьи сможет заниматься вопросами материальной поддержки малоимущих семей, правовым регулированием, взаимодействием с образовательными и медицинскими организациями, а также органами опеки и попечительства, а также, что немаловажно, способствовать формированию позитивного образа семьи, пишет RT.

По словам Волынец, министерство по делам семьи должно сосредоточиться на поддержке существующих семей, снизив количество детей, которых изымают из семей и помещают в детские дома.

«Министр по делам семьи обязан отвечать за поддержку прежде всего кровной семьи, которую никто не заменит. Откуда у государства возьмутся на это деньги? Оттуда, откуда они берутся на содержание сироты в детском доме», — уверена Волынец.

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