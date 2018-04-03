Профессиональные няни должны появиться в России в 2018 году

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Москва, 3 апреля. В 2018 году в России должен вступить в силу профессиональный стандарт для нянь. Как пишет газета «Известия», чтобы соответствовать ему, частным сотрудникам и детсадовским помощникам воспитателей нужно будет пройти подготовку.

Отмечается, что сотрудников обучат оказывать малышам первую помощь. Они смогут не только следить за физическим, но и за психическим здоровьем подопечных. Как пишут СМИ, в России уже стартовал пилотный проект в трех регионах.

Эксперты добавили, что в России необходимо создать реестр «стандартизированных» сотрудников. В Минтруде РФ ожидают, что профессиональный стандарт для нянь вступит в силу уже в 2018 году. При этом он будет носить рекомендательный характер.

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