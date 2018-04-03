Британские СМИ увидели «сигнал агрессии» в новой российской бомбе «Дрель»

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Москва, 3 апреля. Новейшая авиационная бомба «Дрель», которую планируют принять на вооружение армии Российской Федерации в текущем году, является «очередным сигналом агрессии со стороны Москвы». Об этом пишет британское издание Daily Express.

Согласно информации газеты, эта бомба позволяет наносить удары по целям на расстоянии в 30 километров, находясь вне пределов воздушного пространства врага.

Отмечается, что бомба оборудована 15 самоориентирующимися суббоеприпасами. А этого, пишет издание, достаточно, чтобы ликвидировать танковую колонну или другие крупные мишени.

«Дрель» нельзя засечь локаторами, пишет Infox.ru.

Журналисты британского издания полагают, что тот факт, что Россия сообщила о новой бомбе после инцидента в британском Солсбери, якобы свидетельствует о новом «сигнале агрессии со стороны Кремля».

Презентация бомбы состоялась три года назад в рамках авиакосмического салона МАКС. В 2018 году бомба должна поступить на вооружение армии России.

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