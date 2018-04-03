Российским следователям разрешат допрашивать свидетелей онлайн

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Москва, 3 апреля. В российском правительстве поддержали идею упростить работу следователей по уголовным делам. Следователи смогут проводить допросы свидетелей по уголовным делам через видео-конференц-связь.

Как пишет газета «Известия», соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ планирует на этой неделе внести в Госдуму РФ сенатор Андрей Кутепов. Отмечается, что документ уже был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. По мнению экспертов, реализация инициативы поможет сократить сроки расследования, а также повысит раскрываемость преступлений в России. Как объяснили специалисты, свидетель сможет дать показания через видео-конференц-связь, если лично не может явиться к следователю.

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