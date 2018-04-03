Трамп рассказал, почему ему не удается сформировать команду

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Вашингтон, 3 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что из-за демократов на создание его команды может понадобиться более семи лет. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По словам американского главы, 39 процентов его кандидатов на посты в США, в том числе речь идет о сотрудниках дипломатических миссий, не были утверждены из-за препятствий и задержек со стороны демократов, пишет «ФедералПресс».

Трамп считает, что по этим причинам на формирование команды может уйти свыше семи лет, передает телеканал «360».

39% of my nominations, including Diplomats to foreign lands, have not been confirmed due to Democrat obstruction and delay. At this rate, it would take more than 7 years before I am allowed to have these great people start working. Never happened before. Disgraceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018

«… Раньше такого никогда не случалось. Позор!» — написал американский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме могут произойти существенные кадровые рокировки.

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