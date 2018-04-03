«Мы только начали»: эксперт оценил ответ России на обвинения по «делу Скрипаля»

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Москва, 3 апреля. Ответные меры, приведенные Россией в действия в качестве реакции на высылку российских дипломатов, являются оправданными и необходимыми, уверен эксперт-международник Николай Платошкин. По словам эксперта, «взбешенным» ответом Москвы странам Запада следует приготовиться к дальнейшим действиям РФ: «Мы только начали».

Как заявил Платошкин в эфире НТВ, отсутствие зеркального ответа по сути было бы равносильно признанию своей вины в «деле Скрипаля» — вместо того, чтобы представить какие-либо доказательства виновности РФ в инциденте в Солсбери, западные политики пытаются эти доказательства «сфигурировать».

«Через год, если мы «заткнемся», они нам скажут: а помните дело Скрипаля? Мы вас наказали, а вы не ответили — значит, вы признали вину», — предполагает эксперт. — Поэтому они бесятся, когда мы им ответили. Это означает, что мы это дело спускать на тормозах не будем. Мы только начали».

Платошкин предложил более активные действия по защите репутации России — кроме действий на государственном уровне подать коллективные иски от граждан РФ о защите чести и достоинства России против премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая первая бездоказательно обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и главы МИД Бориса Джонсона.

«Нашим судам они не верят — пусть своим отвечают», — отметил Платошкин.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что в Великобритании назвали «неразумными и циничными» вопросы, которые задало посольство России в Лондоне в связи с «делом Скрипаля». До сих пор британскими властями не было представлено не только каких-либо свидетельств, которые бы указывали на причастность России к отравлению в Солсбери — но даже фактов, которые бы свидетельствовали о том, что отравление в Солсбери в принципе имело место.

Как писало агентство RT, британская сторона за последние дни перебрала целый ряд «версий» отравления Сергея и Юлии Скрипалей — сначала утверждали, что яд был на скамейке, потом — что на дверной ручке, а по последней на данный момент версии, боевой отравляющий газ попал в организм Скрипалей через гречневую кашу, переданную некой неизвестной женщиной в России.

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