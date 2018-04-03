Три региона Дальнего Востока показали прирост населения

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Москва, 3 апреля. Сахалинская область, Камчатский край и Якутия показали прирост населения в 2017 году. Об этом рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока». По его словам, Сахалин и Камчатский край в 2017 году показали прирост населения более, чем в три тысячи человек.

Устойчивый естественный прирост также наблюдался в Якутии. Качаев также добавил, что в прошлом году удалось переломить ситуацию с естественной убылью населения на Дальнем Востоке. Эксперт подчеркнул, что в 2002 году она составляла минус 24 тысяч человек. К 2014 году округ вышел на стабильный естественный прирост в плюс 9,1 тысячи, в 2016 году он составил 5,4 тысячи человек.

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