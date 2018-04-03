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За пределами видимости: С-400 смогут ликвидировать объекты на дистанции 400 км
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    За пределами видимости: С-400 смогут ликвидировать объекты на дистанции 400 км

    7:20  3 Апреля 2018  /обновлено: 8:14  03 Апреля 2018
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    За пределами видимости: С-400 смогут ликвидировать объекты на дистанции 400 км

    Москва, 3 апреля. Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» смогут перехватывать мишени на дальних рубежах и даже в космосе. Тестовые испытания ракет 40Н6 подошли к финишной прямой, грядущим летом они должны поступить в войска для опытного использования.

    Отмечается, что задача С-400 — поражения крылатых ракет, воздушных судов и маневрирующих боеголовок на дистанции до 400 километров. В будущем они станут ключевым вооружением систем С-500.

    Как отметил источник в главном командовании Воздушно-космических сил России (ВКС РФ), в феврале состоялись тестовые пуски зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 40Н6. По их итогам в конструкцию данного изделия вносятся несущественные корректировки. Этой весной запланирован еще один ряд испытаний, а затем будет решен вопрос о принятии этой ЗУР на вооружение и ее серийном производстве, пишут «Известия».

    Напомним, 40Н6 — это двухступенчатая твердотопливная ракета с несущим корпусом, дальность полета которой позволяет ликвидировать цели, находящиеся за пределами видимости наземных радаров. Именно поэтому для нее была сделана новая головка самонаведения (ГСН).

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    Автор: Дана Балан
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    #россия #вкс рф #с-400 #армия #вооружение #пво
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