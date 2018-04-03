Критиковавший Россию эксперт из Пентагона США оказался вымышленным персонажем

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Вашингтон, 3 апреля. Старший аналитик Пентагона США по России подполковник Дэвид Джуберг, чьи мысли на странице в Facebook часто использовали западные СМИ, критикующие Москву, оказался «фейковым персонажем».

Ранее его неоднократно цитировали украинские журналисты. С подачи Джуберга в изданиях появились статьи про войну России и НАТО, прогнозы по ситуации в Крыму или Донбассе.

Как пишут западные СМИ, о том, что «эксперт» не имеет отношения в министерству обороны США, выяснили в организации журналистов Bellingcat. Все аккаунты Джуберга оказались вымышленными, а в Пентагоне заявили, что такой человек у них не работает.

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