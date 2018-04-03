Особый противопожарный режим введен в приморском Уссурийске из-за пожаров

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Уссурийск, 3 апреля. Руководство города Уссурийска в Приморском крае ввело особый режим пожарной опасности на своей территории.

В рамках противопожарного режима с понедельника в городе запрещено разведение открытого огня и сжигание мусора, а также посещение местными жителями лесов — это необходимо для обеспечения пожарной безопасности. За нарушение данных правил предусмотрены серьезные штрафы — так, для частных лиц штрафы за разведение огня увеличиваются до 5 тысяч рублей.

Как сообщает Deita.ru, поводом для таких мер стали начавшиеся в Приморском крае весенние лесные пожары — в течение минувших суток сотрудниками МЧС в Приморье были локализованы пожары в Кавалеровском, Ханкайском и Пограничном районах.

Напомним, «Газета.ru» регулярно писала о масштабных лесных пожарах в Приморье. В годы с небольшим количеством осадков пожары способны вспыхивать на территории Приморского края с весны до поздней осени.

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