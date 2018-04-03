Кисляк: встреча Путина и Трампа позитивно сказалась бы на отношениях РФ и США

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Москва, 3 апреля. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк заявил, что возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа позитивно сказалась бы на отношениях двух стран.

«Встречи между лидерами всегда важны, по крайней мере для того, чтобы привнести ясность в отношения. Поэтому я считаю, что если бы встреча состоялась, то это было бы позитивно при всех обстоятельствах», — цитирует дипломата газета «Коммерсант».

При этом он подчеркнул, что надеяться на серьезный прогресс в случае, если встреча состоится, не приходится из-за отсутствия соответствующего настроя в США. Также экс-посол отметил, что при взаимодействии с Соединенными Штатами всегда возникали трудности.

Ранее Газета.ру сообщала, что бывший российский посол в США Сергей Кисляк надеется, что между Соединенными Штатами и Россией не произойдет военного столкновения, так как оно угрожает всему миру.

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