Госпогранслужба предложила задержанным рыбакам свободу в обмен на признание себя украинцами

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Москва, 3 апреля. Капитан судна «Норд» крымского рыбколхоза Владимир Горбина заявил, что украинские пограничники пообещали отпустить задержанных рыбаков в том случае, если те предоставят украинские паспорта.

«Отказ от российского гражданства при этом писать не просили. Говорили, что наши родственники должны привезти из дома наши украинские паспорта. Все члены команды отказались», — сообщил Горбина.

Он также отметил, что пограничники ссылаются на недавно принятый на Украине закон о временно оккупированных территориях. Также подчеркивается, что консулу РФ отказывают в доступе к экипажу из-за якобы отсутствия на борту российских граждан.

Ранее Газета.ру сообщала, что прокуратура Украины предъявила подозрение капитану крымского рыболовецкого судна «Норд» в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма. Ранее украинский суд арестовал задержанное пограничниками крымское рыболовецкое судно «Норд».

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