Черноморский флот готов обеспечить безопасность судоходства в Азовском море

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Москва, 3 апреля. Командование Черноморского флота заявило о готовности обеспечить безопасность судоходства в Азовском море после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд» из Крыма.

«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», — заявил источник в силовых структурах Крыма.

По его словам, Черноморский флот, включая морскую авиацию, готов в случае получения приказа обеспечить безопасность российского судоходства за счет постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна, говорится в материале РИА Новости.

Ранее Газета.ру сообщала, что у экипажа арестованного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» отобрали российские паспорта. Также стало известно, что прокуратура Украины предъявила подозрение капитану «Норда».

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