Пожар в Кемерово: глава компании-собственника «Зимней вишни» обжаловала арест

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Кемерово, 3 апреля. Гендиректор компании, которая владеет торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово, обжаловала арест.

В Заводской районный суд поступило обращение от Юлии Богдановой, передает ТАСС.

Заявление Богдановой стало уже пятым в рамках данного дела. Ранее документы насчет обжалования ареста поступили от представителей арендатора торгового центра Надежды Судденок, руководителя и сотрудника компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко и Александра Никитина, а также охранника ЧОП Сергея Антюшина, передает «Газета Кемерова».

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожала погибли 64 человека. По одной из предварительных версий, причиной пожара стало короткое замыкание.

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