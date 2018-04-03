Кисляк выразил надежду, что до военного столкновения между Россией и США не дойдет

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Москва, 3 апреля. Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, бывший посол России в США Сергей Кисляк выразил надежду, что прямого военного столкновения между Россией и США не произойдет.

«Не думаю, что при всей своей взвинченности представители американского политического бомонда потеряют рассудок полностью. Столкновение с нами - это неизбежный конфликт, который может уничтожить всех», — заявил дипломат, добавив, что именно в этом состоит горькая суть ядерного сдерживания.

В материале газеты «Коммерсант» говорится, что Кисляк подчеркнул, что Москва обладает достаточным потенциалом, чтобы обеспечить «такое сдерживание на должном уровне».

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп предрек Соединенным Штатам первенство в новой гонке вооружений. По словам источников, он планирует встретиться с Путиным, в частности, чтобы обсудить вопрос о сокращении гонки вооружений между двумя странами.

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