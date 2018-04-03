Португалия упростила порядок получения виз для россиян
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Лиссабон, 3 апреля. Власти Португалии упростили порядок получения виз для жителей России.
Теперь визу в Португалию можно будет получить на год, ранее россиянам выдавали визу сроком действия 180 дней. Кроме того, посольство Португалии будет рассматривать обращения в течение трех дней. Раньше документы можно было получить не ранее, чем через неделю.
Также теперь у россиян появилась возможность аннулировать действующую визу, если она не подходит под сроки поездки, и подать заявку на получение новой визы.
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