Португалия упростила порядок получения виз для россиян

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Лиссабон, 3 апреля. Власти Португалии упростили порядок получения виз для жителей России.

Теперь визу в Португалию можно будет получить на год, ранее россиянам выдавали визу сроком действия 180 дней. Кроме того, посольство Португалии будет рассматривать обращения в течение трех дней. Раньше документы можно было получить не ранее, чем через неделю.

Также теперь у россиян появилась возможность аннулировать действующую визу, если она не подходит под сроки поездки, и подать заявку на получение новой визы.



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