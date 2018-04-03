Российское судно прекратило поиски аргентинской подводной лодки

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Буэнос-Айрес, 3 апреля. Исследовательское судно ВМФ России «Янтарь» прекратило поиски аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в Атлантическом океане в ноябре прошлого года.

Сообщается, что в понедельник судно ушло из зоны поиска, чтобы заправиться в Монтевидео и затем зайти в Буэнос-Айрес, и больше в эту зону не вернется.

По словам почетного консула РФ в Мар-дель-Плата Юрия Кузнецова, российские специалисты официально закончили свою работу по поиску «Сан-Хуана».

Отметим, что ранее зону поиска покинули остальные иностранные суда, задействованные в операции.

Подлодка «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 человека, пропала 15 ноября прошлого года.

Ранее Газета.ру сообщала, что аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан» была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд. Об этом сообщается в докладе управления военно-морской разведки США.

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