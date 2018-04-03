Украинский политолог заявил, что депутаты Рады запретят строительство «Северного потока-2»

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Киев, 3 апреля. Украинский политолог Александр Семченко считает, что депутаты Верховной рады могут принять закон о запрете строительства газопровода «Северный поток-2».

По мнению Семченко, парламентарии решат проблему строительства газопровода обычным для них способом, а именно, запретят его как минимум на территории Украины.

Ранее Газета.ру сообщала, что коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что экономические потери Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2» составят около $3 млрд. Он также добавил, что Украина должна настойчиво отстаивать свои интересы.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт ранее заявила, что иностранные компании, которые участвуют в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», могут попасть под американские санкции.

«Северный поток – 2» — новый экспортный газопровод из России через Балтийское море, который создается с целью обеспечить высокую надежность поставок российского природного газа в Европу.

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