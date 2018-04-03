Сирия: российские военные помогают мирным жителям вернуться в Восточную Гуту

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Дамаск (Сирия), 3 апреля. Российский центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии помогает армии правительства организовать работу по возвращению мирных жителей в Восточную Гуту.

По словам руководителя Центра Юрия Евтушенко, российские военные помогают очищать населенные пункты от взрывчатки.

«В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар правительственными войсками проводятся мероприятия по отчистке от взрывоопасных предметов и первоочередных задач восстановления инфраструктуры для скорейшего воз-вращения мирных жите¬лей», — рассказал Евтушенко.

В Сукбу, Кафер-Батну, Байт-Саву, Мисрабу, Модиару и Хаззе возвращаются люди. На данный момент в свои дома вернулись уже более 40 тысяч жителей Восточной Гуты. За несколько дней район покинули более двух тысяч террористов.

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