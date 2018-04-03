Американский эксперт не смог доказать необходимость отказаться от «Северного потока-2»

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Москва, 3 апреля. Американский журналист Грег Вайнер не смог доказать наличие альтернатив проекту российского газопровода «Северный поток-2».

Сообщается, что во время эфира на телеканале НТВ, Вайнер поспорил с немецким экспертом Феликсом Шультессом, заявившим, что даже новый министр иностранных дел Германии Хайко Мас, являющийся обладателем жесткой позиции по России, «четко разделил» проект «Северный поток-2» и политику, назвав его «частным экономическим».

По мнению Вайнера, проект не может быть частным.

«Он не может быть частным, потому что есть такая страна Евросоюз», — заявил американец.

«Даже если такая страна есть, в нее никак не входят Соединенные Штаты. Сидите в своей песочнице и занимайтесь своими игрушками», — ответил на его реплику телеведущий Андрей Норкин, добавивший, что постройка газопровода может принести проблемы только действующим украинским властям.

Также Вайнер отметил, что, по его мнению, «Северный поток-2» «увеличивает рычаг» России для воздействия на Европу.

В свою очередь, политолог Геворг Мирзаян заявил, что газопровод «не увеличивает и не уменьшает российский рычаг», а делает поставки российского газа в Европейский союз «более предсказуемыми и дешевыми».

Он подчеркнул, что данная ситуация конечно же не нравится американской стороне, именно поэтому власти Соединенных Штатов так стараются, рассказывая Европе о том, что не нужно покупать российский газ и строить «Северный поток-2».

«Но, если вы поговорите с любым вменяемым нефтяным или газовым аналитиком, он вам скажет, что альтернатив России поставщиком трубопроводного – не сжиженного, более дорогого, а доступного трубопроводного, который позволяет европейской промышленности быть конкурентоспособной – нет», — добавил эксперт, напомнив, что добыча норвежского газа падает, а иранский будет доступен только лет через десять.

«Северный поток – 2» — новый экспортный газопровод из России через Балтийское море, который создается с целью обеспечить высокую надежность поставок российского природного газа в Европу. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

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