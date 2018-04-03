Акции Tesla рухнули на 5% после смертельного ДТП и шутки Маска о банкротстве

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Нью-Йорк, 3 апреля. Акции американской компании Tesla по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник рухнули на 5,1 процента.

Сообщается, что стоимость акций составила 252 доллара за штуку. Падение акций происходит на фоне ряда негативных для компании событий.

Напомним, что 23 марта автомобиль Tesla Model X попал в ДТП во время движения в режиме автопилота. В результате этого автомобиль сгорел, а водитель скончался от полученных травм. Позже компания объявила об отзыве 123 тысяч седанов модели S из-за проблем с гидроусилителем руля.

1 апреля глава компании Илон Маск в шутку заявил о полном банкротстве компании.

Ранее Газета.ру сообщала, что компании SpaceX и Tesla удалили свои официальные страницы в Facebook после твитов их основателя Илона Маска. 23 марта Маск пообщался с пользователями Twitter. Его призвали присоединиться к бойкоту социальной сети после утечки данных о пользователях.

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