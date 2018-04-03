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Эксперт рассказал, что авиапром США может остаться без российских двигателей из-за пошлин на сталь
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    Эксперт рассказал, что авиапром США может остаться без российских двигателей из-за пошлин на сталь

    4:22  3 Апреля 2018
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    Эксперт рассказал, что авиапром США может остаться без российских двигателей из-за пошлин на сталь

    Москва, 3 апреля. Эксперт Российского института стратегических исследований Вячеслав Холодков считает, что авиационная промышленность США может остаться без российских двигателей из-за пошлин на сталь.

    Холодков напомнил, что двусторонний товарооборот России и США составляет 20 миллиардов долларов, при этом, металлы составляют его значительную часть.

    «В прошлом году мы экспортировали стали на 2,7 млрд, и на 1,5 млрд — алюминия. Среди экспортеров стали и алюминия США мы занимаем 3-4 место», — пояснил эксперт.

    По его словам, главная опасность в данной ситуации таится не в ущербе конкретных производителей, а в целом в введении протекционистских мер США в обход Всемирной торговой организации.

    Холодков подчеркнул, что Вашингтон и далее может применять такие меры, если не получит адекватный ответ. Специалист отметил, что ответные меры, предпринимаемые российскими властями после введения Соединенными Штатами пошлин, должны быть многосторонними и учитывать китайский опыт.

    «Во-первых, жалоба в ВТО, уже поданная. Во-вторых, Россия может подать иски в американские суды, и, уверен Холодков, некоторые из них могут встать на сторону РФ», — предложил варианты болезненного ответа американским властям эксперт.

    Он также добавил, что Москва может ввести ограничительные меры на поставки титана для американской авиапромышленности, в том числе военного авиапрома, и даже ограничить экспорт российских ракетных двигателей, без которых США обойтись не могут.

    Специалист подчеркнул также, что Китай ввел ответные повышенные пошлины на импорт 128 американских товаров, именно поэтому так важно задействовать китайский опыт.

    «Китай ввел ответные повышенные пошлины на импорт 128 американских товаров, причем тех, что влияют на настроения избирателей США. Прежде всего, это сельскохозяйственные товары из южных штатов, вотчины республиканцев, штатов, голосовавших за того же Трампа», — сказал Холодков, пояснив, что данные меры могут оказать существенное негативное влияние на переизбрание Трампа на второй срок.

    «Нам тоже нужно затачивать свои меры так, чтобы они легально повлияли на политическую ситуацию в США», — резюмировал Холодков.

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    Автор: Ирина Новикова
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