В Сети опубликовано обращение Савченко к украинцам из СИЗО

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Киев, 3 апреля. Депутат Верховной рады Украины Надежды Савченко опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook обращение к украинцам.

Сообщается, что Савченко, находящаяся в следственном изоляторе, написала сообщение под названием «Концепция изменения политической системы Украины». В нем перечисляются предложения по переменам, которые должны случиться в стране.

В частности, в тезисах Савченко говорится, что властям Украины необходимо провести перепись населения, ввести паспорта для населенных пунктов, поменять избирательную систему, а также дать возможность гражданам отзывать депутатов.

Кроме того, парламентарий подчеркнула необходимость проведения референдума на различных уровнях и формирования бюджета Украины.

Ранее Газета.ру сообщала, что состояние Савченко, находящейся в СИЗО, резко ухудшилось. В связи с этим сестра украинского политика попросила помощи у президента США Дональда Трампа.

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