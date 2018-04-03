Минобороны РФ впервые показало радар новейшего ЗРК С-500

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Москва, 3 апреля. Министерство обороны РФ впервые показало радиолокационный комплекс «Енисей», который станет частью ЗРС С-500 «Прометей».

Сообщается, что новейший российский радар был впервые показан в выпуске новостей «Вести-Астрахань» на телеканале «Россия — 1».

В сюжете об испытаниях комплекса, прошедших 28 марта на полигоне Ашулук, говорится, что «Енисей» распознает баллистические ракеты на высоте до 100 километров, а радиус действия радара достигает 600 километров.

Добавим, что комплекс должен заступить на боевое дежурство к 2020 году.

Ранее Газета.ру сообщала, что зенитно-ракетные комплексы С-500 и С-400 начали производить на Нижегородском машиностроительном заводе, созданном по распоряжению президента России Владимира Путина. Отмечалось, что аналогичный завод построили и в Кирове. Проектная мощность по производству одних только перспективных зенитно-ракетных систем составит тысячи ракет в год.

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