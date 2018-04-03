Посольство РФ в Латвии раскритиковало перевод русских школ на латышский язык

В закладки

Рига, 3 апреля. Посольство России в Латвии подвергло критике перевод русских школ в Латвии на латышский язык обучения. Данный закон был подписан президентом Латвии 2 апреля.

Президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил закон о переводе школ национальных меньшинств страны на латышский язык, подписав соответствующий документ 2 апреля. Реформа должна завершиться к 2021/22 году.

«С горечью наблюдаем, что русскоязычному меньшинству Латвии, рассчитывавшему на возможность реализации своего права получить образование на родном языке, так и не удалось достучаться до руководства страны», — гласит заявление российской дипмиссии, опубликованное в Facebook.

Согласно закону, часть предметов, связанных с изучение культуры национальных меньшинств, будут преподаваться на родном языке, как и ряд дисциплин в начальных и средних классах. Однако обучение в старшей школе – с 10 по 12 классы будет вестись исключительно на латышском. Отметим, что русские составляют 40% населения Латвии.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.