Страна находится в состоянии деградации – бывший глава МИД Украины

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Киев, 3 апреля. Украина пребывает в состоянии деградации, заявил бывший министр иностранных дел страны и лидер партии «Социалисты» Леонид Кожара. Видео его выступления было опубликовано на Youtube.

Бывший глава МИД напомнил, что ВВП Украины до распада Советского Союза составлял примерно 900 миллиардов долларов при пересчете на современный курс валюты. ВВП Украины в 2017 году составил 93 миллиарда долларов – то есть, экономический показатель сократился в десять раз, заявил бывший министр.

«Украина стала беднее, а это означает, что мы были свидетелями деградации государства все 26 лет, скоро 27 лет, его независимости», — подчеркнул Кожара.

Он отметил, что нынешнее киевское руководство не предлагает вариантов по выходу страны из сложившейся ситуации. В частности, Кожара подчеркнул, что глава Украины Петр Порошенко предпринимает усилия по вступлению в ЕС и НАТО, хотя «более-менее разумный человек» понимает, что Украина никогда не станет членом ЕС или НАТО. По его словам, это демонстрирует тот факт, что вся концепция нынешней власти на Украине принципиально неверна.

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