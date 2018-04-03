Таллинские воры похитили у офицера НАТО секретную информацию

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Таллин, 3 апреля. В Таллине у офицера НАТО украли ноутбук и USB-накопители с зашифрованной секретной информацией.

Сообщается, что инцидент произошел в мае прошлого года в старом городе. Воры похитили у главы Центра кибербезопасности НАТО, офицера Бундесвера Франца Лантенхаммера ноутбук Lenovo, планшет и пять флешек с секретными данными.

Отмечается, что сотрудники полиции смогли отыскать украденную технику в течение суток.

Когда подозреваемые были задержаны, оказалось, что один из них успел продать планшет на 50 евро, остальные похищенные вещи он вернул.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Москве неизвестный выкрал из Range Rover сотрудницы Генеральной прокуратуры элитную сумку и одежду.

«По ее словам, в ночь на 12 марта неизвестный разбил стекло ее автомобиля Range Rover Sport на Кутузовском проспекте и выкрал сумку Chanel за 150 тыс. руб., а также одежду стоимостью 50 тыс. руб., после чего скрылся», — рассказал источник в правоохранительных органах.

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