США введут новые пошлины на товары из Китая

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Вашингтон, 3 апреля. Администрация президента США Дональда Трампа намерена представить на этой неделе список китайских товаров, в отношении которых будут введены дополнительные импортные пошлины.

Как ожидается, пошлины будут введены в отношении номенклатур, объем импорта в США которых составляет около 50 миллиардов долларов в год. Предполагается, что в первую очередь пошлины будут введены на продукцию высокотехнологичных отраслей: передовые информационные технологии, робототехника, авиация, судостроение и морская техника, разработка и производство современного железнодорожного оборудования, транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии, электрогенерирующего оборудования, сельскохозяйственной техники, фармацевтических препаратов и передовых материалов.

Белый дом намерен заставить Пекин отказаться от политики принуждения американских компаний к передаче своей интеллектуальной собственности Китаю. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, сохранение технологического преимущества является гарантом «будущего экономики США».

Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп повысил пошлины на сталь (до 25%) и алюминий (до 10%). В ответ китайская сторона приняла решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров пошлины в качестве контрмер на действия Вашингтона.

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