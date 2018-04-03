Швейцарские астрономы открыли самую удаленную от Земли звезду

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Женева, 3 апреля. Пресс-служба Женевского университета сообщила, что группа астрономов открыла наиболее удаленную от Земли одиночную звезду, находящуюся на расстоянии 9 млрд световых лет.

Обнаруженное светило является голубым сверхгигантом, в сотни тысяч раз более ярким, чем Солнце. Оно получило название Икар.

В сообщении говорится, что данное открытие было сделано во время наблюдений при помощи телескопа Hubble благодаря «эффекту гравитационной линзы».

Ученые смогли рассмотреть в телескоп скопление галактик MACS J1149+2223, расположенное на расстоянии 5 млрд световых лет от Земли.

«Эта звезда находится по меньшей мере в 100 раз дальше, чем самая дальняя из звезд, которую мы могли изучать до сих пор, за исключением взрывов сверхновых звезд», — пояснил исследователь из Университета Миннесоты Патрик Келли.

Ранее Газета.ру сообщала, что первая галактика без темной материи обнаружена американскими астрономами. Открытие заставляет по-новому взглянуть на эту загадочную неуловимую субстанцию и пересмотреть взгляды на образование галактик.

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