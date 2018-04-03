Первым заместителем гендиректора холдинга ВГТРК стал журналист Андрей Кондрашов

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Москва, 3 апреля. Тележурналист Андрей Кондрашов был назначен первым заместителем генерального директора холдинга ВГТРК. Эту информацию он лично подтвердил журналистам.

По словам Кондрашова, также функции первого заместителя генерального директора холдинга выполняет Антон Златопольский.

«Полномочия связаны с широким кругом вопросов и координацией в политическом вещании всего холдинга», — приводит РИА Новости слова Кондрашова.

Кондрашов является автором ряда документальных фильмов, включая «Крым. Путь на Родину», в котором рассказывается о события весны 2014 года. Другими фильмами Кондрашова являются «Путин» и «Валаам». Кроме того, журналист занимал пост пресс-секретаря избирательного штаба Путина, пишет Ura.ru. В программе «Вести» Кондрашов начал работать с августа 1991 года, а с 2005 года – стал ее ведущим. С 2007 года ведет прогармму «Вести недели». В 2016 году был назначен директором дирекции программы.

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