Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ

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Москва, 3 апреля. Вторую неделю российские моряки из Керчи находятся под арестом у украинских пограничников за незаконное пересечение границы. Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбина рассказал, что пограничники предлагали команде отказаться от российского гражданства.

Судно «Норд» под российским флагом 25 марта 2018 года было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. 30 марта суд наложил на судно арест. Прокуратура Украины задержала Горбина за нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Статья о незаконном пересечении госграницы также инкриминируется девятерым членам экипажа судна.

В интервью RT Горбин рассказал, что пограничники предлагали морякам отказаться от российского гражданства, а получив отказ, фактически взяли их в заложники и удерживают на судне.

Как рассказал Горбин, днем 25 марта к судну для проверки погранрежима подошло украинское судно «Оникс». Всех собрали на корме для проверки документов. Все члены экипажа из Керчи, у них у всех были «свежие российские паспорта».

«В результате они заявили, что наши паспорта — незаконные, а мы нарушили порядок пересечения границы оккупированной территории», — рассказал капитан «Норда».

По его словам, украинские пограничники заявили им, что если они признают себя гражданами Украины, «то вопрос быстро решится».

После отказа к судну приставили вооруженную охрану, и под конвоем отправили в порт Бердянска. Всю ночь членов экипажа «допрашивали разные службы — СБУ, погранвойска, Рыбинспекция, полиция».

Команде запрещено покидать судно. В трюмах гниет шесть тонн выловленной рыбы. Запасы пополняются только силами юристов. Разрешение на допуск российских дипломатов на российское судно украинская сторона не дала до сих пор.

«Дипломату заявили, что граждан России на судне нет, поэтому делать ему там нечего», — уточнил Горбин.

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