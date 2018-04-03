Экс-главком Черноморского флота объяснил значение передислокации Каспийской флотилии

В закладки

Москва, 3 апреля. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что решение о передислокации Каспийской флотилии было обосновано вопросами удобства.

По словам Комоедова, расположение флотилии в дагестанском Каспийске, а не в Астрахани является более удобным.

«Эта мысль давно, мне кажется, уже была рождена, и вот сейчас все осуществляется. И со стратегической точки зрения там, конечно, у нас все дружественные страны, это во-первых. А во-вторых, просто переводится командный пункт и пункт управления», — пояснил адмирал.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу принял решение перебазировать Каспийскую флотилию из Астрахани в дагестанский Каспийск.

«Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — сказал Шойгу.

Ранее военнослужащие ВМФ России провели учения в Каспийском море.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.