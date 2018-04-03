Представители РФ посетили летчика Ярошенко, находящегося в тюрьме США

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Нью-Йорк, 3 апреля. Сотрудники российского консульства в США встретились с летчиком Константином Ярошенко, который был осужден в США и сейчас находится в американской тюрьме. Они потребовали от руководства тюрьмы соблюдать права российского гражданина.

«Первого апреля при поддержке посольства была организована встреча дипломатов генконсульства с К. Ярошенко в тюрьме «Форт-Дикс», в ходе которой он пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин и негативное личное отношение к нему со стороны русофобски настроенного руководящего сотрудника тюрьмы», – отмечается в заявлении генерального консульства.

По словам представителей российского дипломатического учреждения, Ярошенко предположил, что его пытаются спровоцировать на нарушение режима, чтобы перевести в карцер и лишить возможности общаться с родными и СМИ.

В адрес тюрьмы было направлено официальное требование соблюдать законные права Ярошенко. В консульстве подчеркнули, что российские дипломаты держат ситуацию на постоянном контроле.

Напомним, что Константин Ярошенко был осужден в Соединенных Штатах в 2011 году. Суд признал россиянина виновным в сговоре с целью доставки наркотиков на территорию Соединенных Штатов, — пишет RT.

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