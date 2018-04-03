Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе YouTube

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Москва, 3 апреля. Интернет-пользователи в России и за рубежом жалуются на проблемы в работе видеосервиса YouTube.

На странице Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, сообщается, что «есть сбой в Youtube от 2 апреля 2018 года 22.55.24».

Как сообщает RT, сервис подтвердил информацию о проблеме на своей странице в Twitter, сообщив, что специалисты работают над устранением проблемы.

«Мы работаем над этим прямо сейчас — команда YouTube сообщит, как только все будет исправлено!» — уточняет сервис.

Seeing this 500 error message on YouTube? We're on it! pic.twitter.com/ArPDUDxUcp — Team YouTube (@TeamYouTube) April 2, 2018

Отметим, 29 марта во всем мире произошел сбой в работе Telegram. Как сообщала «Газета.ру», позднее основатель мессенджера Павел Дуров объяснил, что проблемы с Telegram в Европе вызвало отключение питания в кластере серверов @telegram.

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